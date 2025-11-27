#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρωσία: Σκληρή απάντηση αν το Τόκιο αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν

Προειδοποίηση Μόσχας μετά τη δήλωση του Ιάπωνα υπουργού Άμυνας ότι προχωρούν τα σχέδια για ανάπτυξη μονάδας πυραύλων εδάφους-αέρος σε στρατιωτική βάση στο νησί Γιναγκούνι.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 16:18

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σκληρά στα σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους σε νησί κοντά στα παράλια της Ταϊβάν.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σινχίρο Κοϊζούμι δήλωσε την Κυριακή ότι «προχωρούν σταθερά» τα σχέδια για ανάπτυξη μονάδας πυραύλων εδάφους-αέρος μέσου βεληνεκούς, σε μια στρατιωτική βάση στο νησί Γιναγκούνι που βρίσκεται στην επαρχία της Οκινάουα, σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων από την ανατολική ακτή της Ταϊβάν.

