#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιταλός ΥΠΑΜ: Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις

Αυτό που μπορούν να εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα στηρίξουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Ιταλός ΥΠΑΜ: Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 16:44

«Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν, εμείς ευχόμαστε αυτή τη φορά η Ρωσία να θέλει πραγματικά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε από το Παρίσι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Βλέποντας, όμως, τα όσα συμβαίνουν, δεν είμαι αισιόδοξος διότι ο Πούτιν συνεχίζει να στρατολογεί άνδρες. Θα δούμε αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει πραγματική θετική διάθεση του Πούτιν. Αν αυτό συμβεί, η χώρα μας θα προσφέρει την συμβολή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, παράλληλα, τόνισε ότι «η αποστολή δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ιταλίας, ούτε της Γαλλίας ή της Ευρώπης, διότι αν δεν εξασφαλίσουμε τη βεβαιότητα ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να υποστεί άλλη εισβολή, δεν θα έχουμε φτιάξει κανένα ειρηνευτικό σχέδιο».

«Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, διότι πόσες θα έπρεπε να είναι; Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, τριακόσιες χιλιάδες; Όλος ο κόσμος πρέπει να εγγυηθεί στην Ουκρανία ότι η Ρωσία δεν θα ξαναεισέλθει στην επικράτειά της, αλλά δεν πρόκειται για εγγυήσεις που μπορούν να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό που μπορούν να εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα στηρίξουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», ολοκλήρωσε ο Κροζέτο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δένδιας: Ανακοίνωσε μέτρα για την στρατιωτική οικογένεια

Μητσοτάκης: Τιμούμε εκείνους που αγρυπνούν για το μέλλον της πατρίδας

Ιταλία-περιφερειακές εκλογές: Κυρίαρχη η Αριστερά στον Νότο και η Δεξιά στον Βορρά

Πούτιν: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν κατασχέσει «παγωμένα» ρωσικα assets

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο