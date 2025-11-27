Ιταλός ΥΠΑΜ: Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές δυνάμεις

«Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν, εμείς ευχόμαστε αυτή τη φορά η Ρωσία να θέλει πραγματικά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε από το Παρίσι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Βλέποντας, όμως, τα όσα συμβαίνουν, δεν είμαι αισιόδοξος διότι ο Πούτιν συνεχίζει να στρατολογεί άνδρες. Θα δούμε αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει πραγματική θετική διάθεση του Πούτιν. Αν αυτό συμβεί, η χώρα μας θα προσφέρει την συμβολή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, παράλληλα, τόνισε ότι «η αποστολή δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ιταλίας, ούτε της Γαλλίας ή της Ευρώπης, διότι αν δεν εξασφαλίσουμε τη βεβαιότητα ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να υποστεί άλλη εισβολή, δεν θα έχουμε φτιάξει κανένα ειρηνευτικό σχέδιο».

«Την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορούν να την εγγυηθούν ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, διότι πόσες θα έπρεπε να είναι; Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, τριακόσιες χιλιάδες; Όλος ο κόσμος πρέπει να εγγυηθεί στην Ουκρανία ότι η Ρωσία δεν θα ξαναεισέλθει στην επικράτειά της, αλλά δεν πρόκειται για εγγυήσεις που μπορούν να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό που μπορούν να εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα στηρίξουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», ολοκλήρωσε ο Κροζέτο.

