Πούτιν: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν κατασχέσει «παγωμένα» ρωσικα assets

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ουάσιγκτον για σημαντικά ζητήματα όπως θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 16:52

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία προετοιμάζει ένα πακέτο αντιποίνων σε περίπτωση που υπάρξουν κατασχέσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τις εικασίες δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ, 75 ετών, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση του Κρεμλίνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει εκπληρώσει στο παρελθόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

