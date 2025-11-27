#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σοβαρά για Ουκρανία

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες, διαμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος. Χαρακτήρισε γελοία τα σενάρια για ρωσική επίθεση στην Ευρώπη.

Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σοβαρά για Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 15:39

Τελ. Ενημ.: 27 Νοεμβρίου 2025 - 16:53

Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις μας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές του κειμένου και ότι «πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία συμφωνεί πως το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες. 

Είμαστε έτοιμοι για «σοβαρές» συζητήσεις, τόνισε ο Πούτιν, επισημαίνοντας ότι περιμένει την έλευση της αμερικανικής αντιπροσωπείας την άλλη εβδομάδα. 

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. «Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε γελοία την υπόθεση ότι η Ρωσία σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

O Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ακόμα ότι αν οι Ουκρανοί στρατιώτες αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε ο ρωσικός στρατός θα επιτύχει τους στόχους του δια της βίας, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες κινούνται πιο γρήγορα από τον εχθρό, ο οποίος δεν μπορεί να ανανεώσει τις δυνάμεις του. 

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι του προκάλεσαν έκπληξη οι κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και προσέθεσε ότι καταστρέφουν τις σχέσεις των δύο κρατών. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν κατασχέσει «παγωμένα» ρωσικα assets

Πούτιν: Να «ενισχυθεί» η ρωσική ταυτότητα στα κατεχόμενα στην Ουκρανία

Ποιος υπέκλεψε τη συνομιλία του Γουίτκοφ: Η απάντηση της WSJ

Reuters: Ρωσικό «non paper» έφερε την πρόταση των ΗΠΑ για Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο