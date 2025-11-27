Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σοβαρά για Ουκρανία

Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις μας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές του κειμένου και ότι «πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία συμφωνεί πως το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες.

Είμαστε έτοιμοι για «σοβαρές» συζητήσεις, τόνισε ο Πούτιν, επισημαίνοντας ότι περιμένει την έλευση της αμερικανικής αντιπροσωπείας την άλλη εβδομάδα.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. «Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε γελοία την υπόθεση ότι η Ρωσία σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

O Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ακόμα ότι αν οι Ουκρανοί στρατιώτες αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε ο ρωσικός στρατός θα επιτύχει τους στόχους του δια της βίας, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες κινούνται πιο γρήγορα από τον εχθρό, ο οποίος δεν μπορεί να ανανεώσει τις δυνάμεις του.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι του προκάλεσαν έκπληξη οι κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και προσέθεσε ότι καταστρέφουν τις σχέσεις των δύο κρατών.