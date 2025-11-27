#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σίρσκι: Ο ουκρανικός στρατός μπλοκάρει τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ

Η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της στο Ποκρόφσκ και στο Μιρνοχράντ, δήλωσε ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 18:18

Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σε ανακοίνωση του στο Facebook, ο Ολεξάντρ Σίρσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της εκεί.

