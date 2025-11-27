Ισπανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Άμπαλος – εκ των κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) – πρέπει να προφυλακιστεί λόγω κινδύνου διαφυγής.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:44

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε ένα από τα σκάνδαλα διαφθοράς που κλονίζουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Άμπαλος – εκ των κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) – πρέπει να προφυλακιστεί λόγω κινδύνου διαφυγής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε την καταδίκη του Άμπαλος σε κάθειρξη 24 ετών.

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος κατηγορείται – μαζί με τον πρώην βοηθό του, τον Κόλντο Γκαρθία, και έναν επιχειρηματία – σε υπόθεση παράτυπης ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 μετά τη σύλληψη του Γκαρθία και έφερε στο φως την απάτη που επέτρεψε σε μια μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις ύψους 53 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 για την προμήθεια μασκών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

