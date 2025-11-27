Ερευνα της SEC στη Jefferies για τη First Brands

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
H ρυθμιστική αρχή ζητά πληροφορίες για το αν η Jefferies παρείχε στους επενδυτές επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή τους στη First Brands.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 19:04

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πραγματοποιεί έρευνα στην επενδυτική τράπεζα Jefferies σχετικά με τη σχέση της με τη χρεοκοπημένη εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group.

H ρυθμιστική αρχή ζητά πληροφορίες για το αν η Jefferies παρείχε στους επενδυτές του fund Point Bonita επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή τους στη First Brands, η οποία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο με χρέος 12 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η SEC εξετάζει επίσης τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων εντός διαφορετικών τμημάτων της τράπεζας αλλά και μεταξύ τους. Η έρευνα της SEC βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε κατηγορίες για παραπτώματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jefferies, Ρικ Χάντλερ, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η τράπεζα εξαπατήθηκε από την First Brands. Επισήμανε επίσης ότι η πτώχευση της εταιρείας δεν προκάλεσε σοβαρή ζημία στον βασικό πυρήνα της δραστηριότητας της τράπεζας.

Η έρευνα σχετικά με τη σχέση της Jefferies με την First Brands υποδηλώνει ότι η κατάρρευση της εταιρείας επηρεάζει και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, τονίζουν οι Financial Times. 

Η ρυθμιστική αρχή θέτει ερωτήματα για υποθέσεις μεγάλης προβολής, και αυτές οι έρευνες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε παράπτωμα. Δεν είναι σαφές αν η SEC εξετάζει επίσης τις συναλλαγές άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών με τη First Brands.

Η Jefferies αρνήθηκε να σχολιάσει. Η SEC δήλωσε ότι δεν σχολιάζει την ύπαρξη ή μη ενδεχόμενης έρευνας.

Η Jefferies διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με την First Brands, η οποία περιλάμβανε την παροχή συμβουλών, την παροχή αδιαφανούς χρηματοδότησης τιμολογίων και τη διάθεση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια μέσω άλλων επενδυτών.

