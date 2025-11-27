Delivery Hero: Πιέσεις μετόχων για πώληση μονάδων

Η Delivery Hero αντιμετωπίζει πίεση από μεγάλους μετόχους να προχωρήσει σε στρατηγική ανασκόπηση εν μέσω αυξανόμενης συγκέντρωσης στον κλάδο των υπηρεσιών παράδοσης φαγητού, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg.

Μεταξύ των μετόχων αυτών είναι το hedge fund από το Χονγκ Κονγκ, Aspex Management, το οποίο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Delivery Hero με συμμετοχή άνω του 5%.

To Aspex Management πιέζει τη διοίκηση να εξετάσει την πώληση της εταιρείας ή μέρους των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η πίεση αυτή έρχεται εν μέσω ασθενούς επίδοσης της μετοχής της Delivery Hero, η οποία έχει υποχωρήσει κατά 53% τον τελευταίο χρόνο, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας περίπου στα 5,2 δισ. ευρώ.

Οι εταιρείες Broad Peak Investment Advisers με έδρα τη Σιγκαπούρη, PSquared Asset Management στην Ελβετία και τουλάχιστον ένα μεγάλο αμερικανικό fund έχουν εκφράσει ξεχωριστά τη δυσαρέσκειά τους για την, κατά την άποψή τους, έλλειψη προόδου της Delivery Hero στη βελτιστοποίηση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων της και στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους, σύμφωνα με μερικές από τις πηγές.

Αν και η Delivery Hero έχει επιχειρήσει ανεπιτυχώς να απαλλαγεί από ορισμένες επιχειρήσεις, όπως η πώληση της μονάδας της στην Ταϊβάν στην Uber Technologies Inc., οι επενδυτές ζητούν μια ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση για τον περιορισμό του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, όπως δήλωσαν.

Η Delivery Hero ή ορισμένες από τις μονάδες της θα μπορούσαν να προσελκύσουν ενδιαφέρον από ανταγωνιστές όπως ο κινεζικός γίγαντας του διαδικτύου Meituan, η Grab Holdings της Σιγκαπούρης ή η Uber, εάν τεθούν προς πώληση, σύμφωνα με τις πηγές. Η κορεατική δραστηριότητα της Delivery Hero, Baedal Minjok, που είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή παράδοσης φαγητού στη χώρα, θεωρείται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.