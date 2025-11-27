#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολλανδία: Αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή.

Ολλανδία: Αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 21:05

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως θα αποκτήσει 100 ραντάρ για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λίγες ημέρες αφότου θεάσεις drones προκάλεσαν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και στην αεροπορική βάση του Φόλκελ.

Πρόκειται για συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, που παράγονται από την ολλανδική εταιρεία Robin Radar. «Τα 100 ραντάρ δεν θα παραδοθούν όλα ταυτόχρονα», διευκρινίζει το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Τα πρώτα θα παραδοθούν αύριο Παρασκευή και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2026.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή. Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση οπλικών συστημάτων εναντίον drones που προσέγγισαν την αεροπορική βάση του Φόλκελ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν.

Εισβολές drones αγνώστου προελεύσεως έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: «Τρομοκρατική αντίδραση» στο σχέδιο των ΗΠΑ τα ρωσικά πλήγματα

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας ανακοινώνει σήμερα ο Μακρόν

ALTUS-LSA: Ισχυρή παρουσία με προηγμένα drones στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο