#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Τραμπ ζητά «αντίστροφη μετανάστευση» στις ΗΠΑ

Με νέες δηλώσεις του παρουσίασε πιθανά σκληρά μέτρα για τη μετανάστευση, ζητώντας περιορισμούς και διακοπή παροχών σε μη πολίτες. Θα σταματήσει «μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Ο Τραμπ ζητά «αντίστροφη μετανάστευση» στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 09:17

«Aντίστροφη μετανάστευση» στις ΗΠΑ ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρουσίασε μια σειρά από πιθανά μέτρα για την καταπολέμηση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μετανάστευσης από μη προσδιορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, με δύο αναρτήσεις στο Truth Social αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τερματίσει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου υπό τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, «θα απομακρύνει όποιον δεν αποτελεί πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ανίκανος να αγαπήσει τη χώρα μας» και «θα απονομιμοποιήσει τους μετανάστες που υπονομεύουν την εγχώρια ηρεμία».

Πρόσθεσε ότι θα τερματίσει επίσης όλες τις ομοσπονδιακές παροχές για τους μη πολίτες και θα «σταματήσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε να επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως».

«Αυτοί οι στόχοι θα επιδιωχθούν με σκοπό την επίτευξη σημαντικής μείωσης των παράνομων και διαταρακτικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν γίνει δεκτοί μέσω μιας μη εξουσιοδοτημένης και παράνομης διαδικασίας έγκρισης με Autopen», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Μόνο η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ μπορεί να θεραπεύσει πλήρως αυτή την κατάσταση».

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς θα επιδιώξει να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές ή τι θα συνιστά χώρα του «τρίτου κόσμου», ένας ασαφής και προσβλητικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Οπως σημειώνουν οι FT, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να περάσει καμία σημαντική μεταρρύθμιση στους νόμους περί μετανάστευσης της χώρας, ενώ τα δικαστήρια έχουν απορρίψει ορισμένα από τα εκτελεστικά διατάγματά του που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της μετανάστευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δηλώνει πως παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά B-2

ΗΠΑ: Επανεξετάζονται οι κάτοχοι πράσινων καρτών από 19 χώρες

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον Πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο