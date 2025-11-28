Ο Τραμπ ζητά «αντίστροφη μετανάστευση» στις ΗΠΑ

«Aντίστροφη μετανάστευση» στις ΗΠΑ ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρουσίασε μια σειρά από πιθανά μέτρα για την καταπολέμηση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μετανάστευσης από μη προσδιορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, με δύο αναρτήσεις στο Truth Social αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τερματίσει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου υπό τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, «θα απομακρύνει όποιον δεν αποτελεί πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ανίκανος να αγαπήσει τη χώρα μας» και «θα απονομιμοποιήσει τους μετανάστες που υπονομεύουν την εγχώρια ηρεμία».

Πρόσθεσε ότι θα τερματίσει επίσης όλες τις ομοσπονδιακές παροχές για τους μη πολίτες και θα «σταματήσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε να επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως».

«Αυτοί οι στόχοι θα επιδιωχθούν με σκοπό την επίτευξη σημαντικής μείωσης των παράνομων και διαταρακτικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν γίνει δεκτοί μέσω μιας μη εξουσιοδοτημένης και παράνομης διαδικασίας έγκρισης με Autopen», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Μόνο η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ μπορεί να θεραπεύσει πλήρως αυτή την κατάσταση».

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς θα επιδιώξει να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές ή τι θα συνιστά χώρα του «τρίτου κόσμου», ένας ασαφής και προσβλητικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Οπως σημειώνουν οι FT, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να περάσει καμία σημαντική μεταρρύθμιση στους νόμους περί μετανάστευσης της χώρας, ενώ τα δικαστήρια έχουν απορρίψει ορισμένα από τα εκτελεστικά διατάγματά του που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της μετανάστευσης.