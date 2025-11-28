Euroclear προς ΕΕ: Επικίνδυνα τα τερτίπια με το ρωσικό χρήμα

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού εάν η ΕΕ προχωρήσει στα σχέδια χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη δανείων ύψους €140 δισ. προς την Ουκρανία, προειδοποίησε ο βασικός θεματοφύλακας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Σε επιστολή που έχει περιέλθει σε γνώση των Financial Times, ο κεντρικός θεματοφύλακας κινητών αξιών με έδρα τις Βρυξέλλες, Euroclear, υποστήριξε ότι το τελευταίο σχέδιο δανεισμού προς την Ουκρανία θα εκληφθεί εκτός της ΕΕ ως «δήμευση» και θα προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές σε ευρωπαϊκό κρατικό χρέος.

Η ΕΕ έχει παγώσει περίπου €210 δισ. ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκ των οποίων περίπου €185 δισ. βρίσκονται στην Euroclear. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία έχουν αναζωπυρώσει την πίεση για συμφωνία σχετικά με τους όρους του δανείου των €140 δισ. προς το Κίεβο, χρησιμοποιώντας τα δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη ότι η Επιτροπή «είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο» σχετικά με δάνειο που θα στηρίζεται στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, το σχέδιο παραμένει αμφιλεγόμενο και πολλά τεχνικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Στην επιστολή της προς τη Φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Euroclear προειδοποίησε ότι το αποκαλούμενο «δάνειο επανορθώσεων» ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στην ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και στο επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

«Το επακόλουθο ασφάλιστρο κινδύνου θα οδηγήσει σε μια παρατεταμένη αύξηση των spreads των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για όλα τα κράτη μέλη», έγραψε στην επιστολή η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Βαλερί Ουρμπέν.

Η Ουρμπέν σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή πλήττει τις επενδύσεις στην ήπειρο «καθώς οι επενδυτές, ιδίως τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και οι κεντρικές τράπεζες, θα εκλάβουν την πρωτοβουλία ως ισοδύναμη με δήμευση αποθεματικών κεντρικών τραπεζών, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει ότι το προτεινόμενο σχήμα δεν συνιστά δήμευση, αναγνωρίζοντας όμως ότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ως τέτοια.

Η Ουρμπέν υποστήριξε ότι ο εξαναγκασμός της Euroclear να επενδύσει σε «μηδενικού επιτοκίου, ειδικά διαμορφωμένα χρηματοδοτικά μέσα χρέους» για την υλοποίηση του σχήματος θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως δήμευση, οδηγώντας σε αντίποινα και ενδεχόμενες νομικές προκλήσεις, για τις οποίες η Euroclear θα πρέπει να καλυφθεί.

«Αυτό θα οδηγήσει σε αποζημιωτικές πληρωμές από τα κράτη μέλη της [ΕΕ] προς την Euroclear… με αποτέλεσμα την ανάληψη χρηματοοικονομικής έκθεσης από τα κράτη μέλη», έγραψε η Ουρμπέν.

Πρόσθεσε ότι το σχήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ανεπιφύλακτες, άμεσης εκτέλεσης εγγυήσεις, ώστε να καλύπτεται η Euroclear «όσο υφίσταται νομική έκθεση». Η τελευταία περιλαμβάνει κινδύνους αντιποίνων στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, κινδύνους ρευστότητας καθώς και «οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους σχετίζονται με την εγγραφή στο εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο».

Η επιστολή επαναλαμβάνει τις μακροχρόνιες ανησυχίες που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, σχετικά με τις νομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα του. Το Βέλγιο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι και άλλες κυβερνήσεις θα μοιραστούν τους κινδύνους και ότι θα συμπεριληφθούν περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στις δικές τους δικαιοδοσίες.

Δεδομένου ότι οι ηγέτες της ΕΕ απέτυχαν να συμφωνήσουν για το δάνειο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους συνόδου κορυφής τον Οκτώβριο, η Φον ντερ Λάιεν έχει επίσης θέσει στο τραπέζι την ιδέα παροχής διμερών επιχορηγήσεων ή έκδοσης νέου κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία -η οποία αρχικά πρότεινε τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για επενδυτικά ταμεία υπό αμερικανική ηγεσία στην Ουκρανία και τη Ρωσία- έχει αυξήσει την πίεση προς το μπλοκ να αποφασίσει για την πρόταση δανεισμού.

Τόσο η Επιτροπή όσο και η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το δάνειο στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου. Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει.