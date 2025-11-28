Στην αυλή Ζελένσκι οι έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς διεξήγαγαν έρευνες σε γραφεία του Αντρίι Γερμάκ, του επιδραστικού κορυφαίου συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποίησαν τις έρευνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Οι ανακριτικές ενέργειες είναι εξουσιοδοτημένες και εκτελούνται στο πλαίσιο της έρευνας», σημείωσε το NABU σε ανακοίνωσή του. Οι υπηρεσίες δήλωσαν ότι θα παράσχουν λεπτομέρειες αργότερα.

Ο Ζελένσκι έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τη διαφθορά εν μέσω ενός διευρυνόμενου σκανδάλου που έχει περιτυλίξει την κυβερνώσα ελίτ της χώρας, απειλώντας να αποδυναμώσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Γερμάκ δεν απάντησε σε γραπτό μήνυμα, ενώ ο εκπρόσωπός του, Ολεξίι Τκατσούκ, δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο, γράφει το Bloomberg.

Περίπου δέκα αξιωματικοί από τις δύο υπηρεσίες εισήλθαν στο κυβερνητικό τετράγωνο στην πρωτεύουσα νωρίς την Παρασκευή, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, η οποία είχε δημοσιογράφο επί τόπου.

Η έρευνα προσθέτει ένα νέο επίπεδο εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, καθώς αντιμετωπίζει μια νέα πρόταση ΗΠΑ–Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει σαρωτικές παραχωρήσεις προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι όρισε τον Γερμάκ ως επικεφαλής διαπραγματευτή με την αμερικανική αντιπροσωπία.

Ο Γερμάκ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και διευθύνει το προεδρικό γραφείο από το 2020. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι απέρριψε την πίεση βουλευτών του κόμματός του να αποπέμψει τον Γερμάκ, στο πλαίσιο του τελευταίου σκανδάλου διαφθοράς που αφορά έναν ακόμη στενό συνεργάτη του προέδρου.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς ταλανίζουν την Ουκρανία από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Οι τελευταίες εξελίξεις αποδυναμώνουν επίσης τη θέση του Κιέβου μεταξύ των συμμάχων, δίνοντας επιχειρήματα σε όσους αντιτίθενται στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, που βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος της.