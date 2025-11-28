Βέλγιο: «Κίνδυνος» για την ειρηνευτική συμφωνία αν κατασχεθούν ρωσικά assets

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ (φωτ.) δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Αν προχωρήσουμε βιαστικά στο προταθέν σχέδιο του δανείου επανορθώσεων, αυτό θα έχει ως παράπλευρη απώλεια το ότι εμείς ως ΕΕ θα εμποδίσουμε ουσιαστικά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας», ανέφερε ο Ντε Βέβερ σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδε το Reuters.

Για την επιστολή έγραψαν πρώτοι οι Financial Times αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής τον περασμένο μήνα να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση €140 δισ. από παγωμένα ρωσικά assets στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Βελγίου, όπου φυλάσσεται μεγάλο μέρος αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ευελπιστεί να ασχοληθεί με τις ανησυχίες του Βελγίου στο προσχέδιο νομικής πρότασης, το οποίο θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού κράτους προς στήριξη του Κιέβου το 2026 και το 2027, έχουν δηλώσει αξιωματούχοι της ΕΕ.

Στην επιστολή του ο Ντε Βέβερ αναφέρει επίσης ότι το Βέλγιο δεν έχει δει κάποιο νομικό έγγραφο από την Κομισιόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ