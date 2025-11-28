Σταθερός στο 0,8% ο πληθωρισμός στη Γαλλία

Αμετάβλητος στο 0,8% διατηρήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία τον Νοέμβριο, σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο και κάτω από την πρόβλεψη του 1%, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία κυμαίνεται κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της Ενέργειας. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός Ευρωζώνης να βρίσκεται στο 2% σε ετήσια βάση.

Μικρότερη η πτώση των τιμών Ενέργειας, «τσίμπησαν» λίγο τα τρόφιμα

Τον Νοέμβριο, παρατηρήθηκε επιβράδυνση στις τιμές των υπηρεσιών (2,2% έναντι 2,4%), κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και πτώση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων (-0,6% έναντι -0,5%).

Αυτές οι επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μικρότερη πτώση των τιμών της Ενέργειας (-4,6% έναντι -5,6%) και την ελαφρά επιτάχυνση του πληθωρισμού των τροφίμων (1,4% έναντι 1,3%). Οι τιμές του καπνού αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 4,1%, όπως και τον Οκτώβριο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,1%, μετά από αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών των υπηρεσιών, ιδίως στις Μεταφορές και τις επικοινωνίες, και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω των χαμηλότερων τιμών των βιομηχανικών προϊόντων.

Εν τω μεταξύ, ο εναρμονισμένος δείκτης - που χρησιμοποιείται για να μπορούν να συγκριθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους - αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ίδια κίνηση είχε κάνει και τον Οκτώβριο, παραμένοντας και τον Νοέμβριο κάτω από την πρόβλεψη του 1%. Υποχώρησε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο.

Αδύναμη η καταναλωτική ζήτηση

Η γαλλική οικονομία έχει επίσης εμφανίσει χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, καθώς τα νοικοκυριά συσσωρεύουν αποταμιεύσεις εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης που έχει προκαλέσει την πτώση κυβερνήσεων και έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς φόρους και τις δαπάνες.

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 0,3%.

Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.