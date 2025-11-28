#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεγάλη αποκλιμάκωση σε Μεταφορές και Ενέργεια, αλλά άνοδος στα επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ ο δομικός δείκτης υποχώρησε ελαφρώς.

Αμετάβλητος στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Ιταλία

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 12:27

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 1,2% τον Νοέμβριο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το χαμηλό ενός έτους του προηγούμενου μήνα και ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε αισθητά στις υπηρεσίες Μεταφορών (0,8% έναντι 2% τον Οκτώβριο), στα φρέσκα τρόφιμα (1,4% έναντι 1,9%), στις υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και προσωπικών δαπανών (2,9% έναντι 3,3%) και στα μη διαρκή αγαθά (1% έναντι 1,3%).

Παράλληλα, το κόστος της ρυθμιζόμενης ενέργειας σημείωσε ταχύτερη πτώση (-3,3% έναντι -0,5%), ευθυγραμμισμένο με τις ήπιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω επαρκών αποθεμάτων καυσίμων και ενεργειακών πρώτων υλών.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στα επεξεργασμένα τρόφιμα (2,7% έναντι 2,5%), ενώ η αποπληθωριστική τάση στα διαρκή αγαθά επιβραδύνθηκε (-0,1% έναντι -0,8%). Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί ενέργεια και φρέσκα τρόφιμα, υποχώρησε στο 1,8% από 1,9%.

