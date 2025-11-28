Υψηλό 4ετίας για την ανεργία στη Γερμανία

Το προσαρμοσμένο ως προς την εποχικότητα ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία παρέμεινε στο 6,3% τον Νοέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2020, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, Άντρεα Νάλες, σημείωσε ότι τα επίπεδα απασχόλησης έχουν σταθεροποιηθεί και η ζήτηση για εργασία παραμένει υποτονική, αντανακλώντας μια αργή ανάκαμψη μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης.

Οι δασμοί των ΗΠΑ ασκούν πρόσθετη πίεση στις εξαγωγές και στη βιομηχανία. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε οριακά κατά 1.000 άτομα, φτάνοντας τα 2,97 εκατ. με το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο από τις προβλέψεις για άνοδο κατά 5.000.

Σε μη προσαρμοσμένη βάση, η ανεργία μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στα 2,89 εκατ., συνεχίζοντας την αποκλιμάκωση μετά την πρόσκαιρη άνοδο πάνω από τα 3 εκατ. τον Αύγουστο για πρώτη φορά σε μία δεκαετία.