Υψηλό 4ετίας για την ανεργία στη Γερμανία

Η ανεργία παραμένει κολλημένη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020, με αδύναμη ζήτηση εργασίας και εξαγωγές που πιέζονται από τους αμερικανικούς δασμούς, ενώ η μη προσαρμοσμένη ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί.

Υψηλό 4ετίας για την ανεργία στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 12:51

Το προσαρμοσμένο ως προς την εποχικότητα ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία παρέμεινε στο 6,3% τον Νοέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2020, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, Άντρεα Νάλες, σημείωσε ότι τα επίπεδα απασχόλησης έχουν σταθεροποιηθεί και η ζήτηση για εργασία παραμένει υποτονική, αντανακλώντας μια αργή ανάκαμψη μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης.

Οι δασμοί των ΗΠΑ ασκούν πρόσθετη πίεση στις εξαγωγές και στη βιομηχανία. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε οριακά κατά 1.000 άτομα, φτάνοντας τα 2,97 εκατ. με το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο από τις προβλέψεις για άνοδο κατά 5.000.

Σε μη προσαρμοσμένη βάση, η ανεργία μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στα 2,89 εκατ., συνεχίζοντας την αποκλιμάκωση μετά την πρόσκαιρη άνοδο πάνω από τα 3 εκατ. τον Αύγουστο για πρώτη φορά σε μία δεκαετία.

