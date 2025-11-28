Oυκρανία: «Θέμα χρόνου» οι κατηγορίες για διαφθορά στο δεξί χέρι του Ζελένσκι

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα (28/11) ότι διεξάγει έρευνες στις εγκαταστάσεις του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ ερευνάται από το NABU σε μια υπόθεση διαφθοράς που αφορά το κρατικό μονοπώλιο πυρηνικής ενέργειας Energoatom, τη μεγαλύτερη έρευνα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζελένσκι. Οκτώ ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση Energoatom, και ο Τιμούρ Μίντιχ, στενός συνεργάτης του προέδρου, φέρεται ως ο επικεφαλής.

«Σήμερα, το NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποιούν πράγματι διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου είναι παρόντες στο χώρο και συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές. Παρέχω πλήρη συνεργασία από την πλευρά μου».

Το Προεδρικό Γραφείο και η υπηρεσία Τύπου του Ζελένσκι δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Το μέσο ενημέρωσης Dzerkalo Tyzhnia ανέφερε, επικαλούμενο πηγές του, ότι το γραφείο του Γερμάκ στην οδό Μπάνκοβα στο Κίεβο και το διαμέρισμά του ερευνώνται.

Στο μεταξύ πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τον Γερμάκ να παραιτηθεί εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ζελένσκι αρνήθηκε να απολύσει τον Γερμάκ. Επιπλέον, τον διόρισε επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στην Ελβετία στις 23 Νοεμβρίου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο με έντονη στρέβλωση υπέρ της Ρωσίας.

Εμπειρογνώμονες δήλωσαν στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι, στέλνοντας τον Γερμάκ ως διαπραγματευτή, ο Ζελένσκι επεδίωξε να τον προστατεύσει από τους ερευνητές.

Μία από τις πολυτελείς κατοικίες κοντά στο Κίεβο που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του σχεδίου διαφθοράς της Energoatom προοριζόταν για τον Γερμάκ, δήλωσε πηγή της αστυνομίας στην Kyiv Independent. Το γραφείο του προέδρου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ανέφερε στις 24 Νοεμβρίου, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας, ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς και οι ερευνητές τον αποκαλούν «Ali Baba».

Ο επικεφαλής εισαγγελέας κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κλιμένκο δήλωσε νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές, «ο Ali Baba πραγματοποιεί συναντήσεις και αναθέτει καθήκοντα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να διασφαλίσει ότι διώκουν τους ντετέκτιβ της NABU και τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς».

Η Ντάρια Καλενιούκ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Δράσης κατά της Διαφθοράς, δήλωσε ότι «συνήθως οι έρευνες διεξάγονται ακριβώς πριν από την υποβολή κατηγοριών σε πιθανούς υπόπτους».

«Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε σήμερα ή πολύ σύντομα κατηγορίες εναντίον του ΑντρίιΓερμάκ», δήλωσε η ίδια στον Kyiv Independent.

Ένας βουλευτής από το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν έχει υπάρξει πραγματικά μεγάλη αντίδραση» εντός του κόμματος μέχρι στιγμής.

«Οι περισσότεροι φάνηκε να έχουν ήδη καταλάβει τα πάντα», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, στην Kyiv Independent. «Ως επί το πλείστον, υπάρχει σιωπή. Μόνο λίγα άτομα έχουν λάβει γνώση των πρόσφατων γεγονότων. Κάποιοι μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ».

Ο βουλευτής είπε επίσης ότι «κάποιοι μπορεί να ήλπιζαν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις, νομίζοντας ότι ο διορισμός (του Γερμάκ) ως επικεφαλής της ειρηνευτικής αντιπροσωπείας σήμαινε το τέλος της ιστορίας. Όμως αποδεικνύεται ότι αυτό είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε.

Ο νομοθέτης είπε ότι ο Yermak «θα έπρεπε να είχε απολυθεί εδώ και πολύ καιρό».

«Αυτή τη στιγμή, όλα αυτά φαίνονται άσχημα στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων μας», είπε η πηγή. «Φαίνεται ότι ο πρόεδρος προστατεύει τους φίλους του. Αντί να προλάβει την κατάσταση και να πάρει αποστάσεις, τον διόρισε επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας».

Υποστήριξε επίσης ότι το πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας «κινείται πλέον προς το χειρότερο σενάριο» και ότι η παραίτηση του Γερμάκ «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρης της δομής εξουσίας, καθώς τα πάντα συγκρατούνται από τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου».

Ο Γιάροσλαβ Ζελέζνιακ, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Holos, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος πρέπει οπωσδήποτε να απολύσει (τον Γερμάκ). Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει σίγουρα τον τρόπο με τον οποίο ο Ζελένσκι κυβερνά τη χώρα. Όμως είναι μια καλή είδηση».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι αναμένει διαμαρτυρίες και ότι ελπίζει ότι «η δημόσια υποστήριξη είναι απολύτως στο πλευρό του NABU και της SAPO».