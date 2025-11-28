Γερμανική στήριξη στην Τουρκία για συμμετοχή στο SAFE

Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Οπως μεταδίδει το Anadolu μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι θεωρούν την Τουρκία σημαντικό «γεωστρατηγικό εταίρο» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «μια νέα σελίδα» στις σχέσεις.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει στην Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο κοινοτικό πρόγραμμα αμυντικών προμηθειών ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

«Διεξάγουμε εποικοδομητικές συνομιλίες επί του θέματος. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντοτε ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τη διμερή μας σχέση σε νέο επίπεδο και, ιδίως, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.