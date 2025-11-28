#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γερμανική στήριξη στην Τουρκία για συμμετοχή στο SAFE

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Τουρκία σημαντικό «γεωστρατηγικό εταίρο». Το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για Τουρκία και Βρετανία, συμπληρώνει.

Γερμανική στήριξη στην Τουρκία για συμμετοχή στο SAFE

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 13:33

Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Οπως μεταδίδει το Anadolu μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι θεωρούν την Τουρκία σημαντικό «γεωστρατηγικό εταίρο» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «μια νέα σελίδα» στις σχέσεις.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει στην Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο κοινοτικό πρόγραμμα αμυντικών προμηθειών ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

«Διεξάγουμε εποικοδομητικές συνομιλίες επί του θέματος. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντοτε ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τη διμερή μας σχέση σε νέο επίπεδο και, ιδίως, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Generation Germany» ονομάστηκε η αναδιαρθρωμένη νεολαία του AfD

ΔΝΤ: Χαμηλή πτήση για τη Γερμανία χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις

«Ετοιμη» η Τουρκία να μετέχει στη «δύναμη διασφάλισης» στην Ουκρανία

Ολλανδία: Αγορά 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο