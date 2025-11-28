Ορμπαν: Θα συνεχίσει η Ουγγαρία να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε σήμερα την «ισορροπημένη» θέση της Ουγγαρίας σχετικά με την Ουκρανία, στη διάρκεια συνάντησής του στο Κρεμλίνο με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

«Γνωρίζω την ισορροπημένη θέση σας στο ουκρανικό ζήτημα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ορμπάν, ο οποίος, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιτίθεται στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και επικρίνει την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ορμπάν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα συνεχίσει στο μέλλον να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία.

«Θέλω να επαναλάβω ότι οι προερχόμενες από τη Ρωσία ενεργειακές προμήθειες αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας και ότι θα συνεχίσουν να την αποτελούν στο μέλλον», δήλωσε ο Ορμπάν, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

Ο Πούτιν είπε ακόμα στον Ούγγρο πρωθυπουργό ότι θα χαιρόταν, αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη ως τόπος συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα, όμως στη συνέχεια ο Τραμπ ματαίωσε τη συνάντηση λέγοντας πως δεν θέλει να είναι χάσιμο χρόνου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ