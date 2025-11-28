#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα ουκρανικά πλήγματα στο διυλιστήριο της Rosneft στην πόλη Σαράτοφ

Πρόκειται για την τέταρτη φορά αυτό τον μήνα που το Κίεβο επιτίθεται στην εν λόγω ενεργειακή εγκατάσταση, η οποία, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, εφοδιάζει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

Νέα ουκρανικά πλήγματα στο διυλιστήριο της Rosneft στην πόλη Σαράτοφ

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 19:51

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ξανά το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για την τέταρτη φορά αυτό τον μήνα που το Κίεβο επιτίθεται στην εν λόγω ενεργειακή εγκατάσταση, η οποία, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, εφοδιάζει με καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 140.000 βαρέλια αργού την ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας διυλιστήρια, αγωγούς και θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα πετρελαϊκά έσοδα του Κρεμλίνου και, ως εκ τούτου, την ικανότητά του να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Εγκαταστάσεις ρωσικών διυλιστηρίων έχουν αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τουλάχιστον 13 φορές τον Νοέμβριο, τις περισσότερες από τον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πλήττουν διαρκώς ουκρανικές πολιτικές υποδομές, όπως κατοικίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στη χώρα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βελγική ανταρσία κατά της δέσμευσης των ρωσικών assets

Στην αυλή Ζελένσκι οι έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία

«Ετοιμη» η Τουρκία να μετέχει στη «δύναμη διασφάλισης» στην Ουκρανία

Σίρσκι: Ο ουκρανικός στρατός μπλοκάρει τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο