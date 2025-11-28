Νέα ουκρανικά πλήγματα στο διυλιστήριο της Rosneft στην πόλη Σαράτοφ

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ξανά το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για την τέταρτη φορά αυτό τον μήνα που το Κίεβο επιτίθεται στην εν λόγω ενεργειακή εγκατάσταση, η οποία, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, εφοδιάζει με καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 140.000 βαρέλια αργού την ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας διυλιστήρια, αγωγούς και θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα πετρελαϊκά έσοδα του Κρεμλίνου και, ως εκ τούτου, την ικανότητά του να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Εγκαταστάσεις ρωσικών διυλιστηρίων έχουν αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τουλάχιστον 13 φορές τον Νοέμβριο, τις περισσότερες από τον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πλήττουν διαρκώς ουκρανικές πολιτικές υποδομές, όπως κατοικίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στη χώρα.