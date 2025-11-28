#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ινδία: Στο 8,2% επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο

Ανέβασε ρυθμό η ινδική οικονομία το τρίτο τρίμηνο παρά τους δασμούς Τραμπ, λαμβάνοντας ώθηση από την ανάκαμψη της μεταποιητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ινδία: Στο 8,2% επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 15:55

Σε ένα τρίμηνο που ήταν αντιμέτωπη με αμερικανικούς δασμούς 50%, η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Ειδικότερα η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 8,2% στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Η μέτρηση είναι υψηλότερη από το 7,8% του δεύτερου τριμήνου, όταν ένας χαμηλότερος αποπληθωριστής ενίσχυσε απροσδόκητα την πραγματική ανάπτυξη.

Δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων είχε εκτιμήσει ότι το ΑΕΠ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου θα έφθανε το 7,3%.

Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας -το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό ή τον αποπληθωρισμό- αυξήθηκε κατά 8,7% στο τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, έναντι ρυθμού 8,8% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η απότομη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται στην ανάκαμψη της μεταποιητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς και της εγχώριας κατανάλωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ινδία: Μέτρα στήριξης ζητούν από τον Μόντι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Στην Ινδία ο Πούτιν την επόμενη εβδομάδα

Ρωσία: «Ρίχνει» την τιμή του αργού σε χαμηλό δύο ετών για την Ινδία

Πρώτο deal Ινδίας-ΗΠΑ για αγορά αμερικανικού υγραερίου το 2026

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο