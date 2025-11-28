Ινδία: Στο 8,2% επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο

Σε ένα τρίμηνο που ήταν αντιμέτωπη με αμερικανικούς δασμούς 50%, η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Ειδικότερα η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 8,2% στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Η μέτρηση είναι υψηλότερη από το 7,8% του δεύτερου τριμήνου, όταν ένας χαμηλότερος αποπληθωριστής ενίσχυσε απροσδόκητα την πραγματική ανάπτυξη.

Δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων είχε εκτιμήσει ότι το ΑΕΠ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου θα έφθανε το 7,3%.

Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας -το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό ή τον αποπληθωρισμό- αυξήθηκε κατά 8,7% στο τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, έναντι ρυθμού 8,8% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η απότομη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται στην ανάκαμψη της μεταποιητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς και της εγχώριας κατανάλωσης.