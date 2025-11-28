Τραμπ: Πρόθυμος να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει η Telegraph.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το δημοσίευμα, έχει στείλει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα για να κάνουν άμεσα την πρόταση στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο αναγνώρισης εδαφών, το οποίο παραβιάζει την αμερικανική διπλωματική πρακτική, είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι ολοένα και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι ας κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ρωσικών εδαφών από την Ουάσιγκτον θα είναι από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έλαβε το αναθεωρημένο προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, που καταρτίστηκε μετά τις έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο κατήρτισε ο Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο περιοχών του Ντονμπάς.

Επίσης, πρότεινε επίσης την «de facto» αναγνώριση των ρωσικών εδαφών πίσω από τη γραμμή του μετώπου στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, πολλές πηγές έχουν υποδείξει ότι οι αμερικανικές προτάσεις περί αναγνώρισης εδαφών παραμένουν.

Το Κίεβο δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στα εδάφη που έχουν προσαρτηθεί μετά το 2014. Το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πρώτα να θέσει το ερώτημα σε εθνικό δημοψήφισμα.

Ο Αντρι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, και ο Ρουστέμ Ούμεροφ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, αναμενόταν να συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξη στο The Atlantic, ο Γερμάκ, ο οποίος διαπραγματεύτηκε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε: «Ούτε ένας λογικός άνθρωπος δεν θα υπέγραφε παραχώρηση εδαφών. Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Το σύνταγμα το απαγορεύει. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, εκτός αν πάει κόντρα στο ουκρανικό σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Η τελευταία πρόταση αφήνει κενά για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως οι τυχόν τελικές εδαφικές παραχωρήσεις, που θα καλυφθούν μόνο μετά από κατ' ιδίαν συνομιλίες Ζελένσκι-Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη δηλώσει πότε θα ταξιδέψει είτε στην Ουάσιγκτον είτε στη Φλόριντα για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Η αμερικανική πρόταση αναγνώρισης έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα αποκλείσει την υποστήριξη ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτρέπει την επαναχάραξη των συνόρων διά της βίας.

Μέχρι τώρα, ΗΠΑ και Ευρώπη αρνούνταν να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία, τη χερσόνησο που ο Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014.

Σε νέο έγγραφο εθνικής στρατηγικής ασφαλείας που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δεσμεύεται να ενσωματώσει περιοχές της κατεχόμενης Ουκρανίας στο ρωσικό σύστημα εντός δεκαετίας.