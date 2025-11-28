#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης ο Καναδάς

Αυξήθηκε το ΑΕΠ κατά 0,6% στο τρίτο τρίμηνο, μετά τη συρρίκνωση 0,5% στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Γλιτώνει την ύφεση η βορειοαμερικανική χώρα. Αύξηση εξαγωγών, κρατικές επενδύσεις, αλλά και μείωση δαπανών.

Επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης ο Καναδάς

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 17:07

Το ΑΕΠ του Καναδά αυξήθηκε κατά 0,6% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με νέα επίσημα στοιχεία, μετά από συρρίκνωση 0,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε: «Η άνοδος στο τρίτο τρίμηνο οφείλεται στην ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι αυξημένες κεφαλαιακές επενδύσεις προήλθαν από τις κρατικές κεφαλαιακές δαπάνες, καθώς οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρέμειναν σταθερές. Η συνολική ανάπτυξη μετριάστηκε από τη μείωση των τελικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών και της κυβέρνησης, καθώς και από τη βραδύτερη συσσώρευση επιχειρηματικών αποθεμάτων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ινδία-Καναδάς: Ενισχύουν τη συνεργασία σε ενέργεια και ορυκτά

Καναδάς: Μείωση επιτοκίων στο 2,25%

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από Goldman Sachs

Ελεγχόμενη διολίσθηση στο Χρηματιστήριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο