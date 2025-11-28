Γερμανία: Ενέκρινε τον φουσκωμένο προϋπολογισμό του 2026 η Μπούντεσταγκ

Οι βουλευτές της γερμανικής κάτω βουλής έδωσαν την τελική τους έγκριση στον προϋπολογισμό για το 2026, που προβλέπει καθαρό νέο ομοσπονδιακό δανεισμό ύψους 98 δισ. ευρώ.

Ο κυβερνών συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τους Σοσιαλδημοκράτες έχει παραμερίσει την παραδοσιακή γερμανική δημοσιονομική σύνεση και έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από χρέος για την επέκταση των ενόπλων δυνάμεων και την ανακαίνιση των ερειπωμένων υποδομών της χώρας.

Συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κονδυλίων για την άμυνα και τις υποδομές που βρίσκονται εκτός του βασικού προϋπολογισμού, ο νέος δανεισμός αναμένεται να εκτοξευθεί σε σχεδόν 182 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, από 143 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο.

Παρουσιάζοντας το οικονομικό του σχέδιο στην Ομοσπονδιακή Βουλή αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ υποστήριξε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε η χώρα να αυξήσει τις δαπάνες για την επισκευή δρόμων και γεφυρών, τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τα σχολεία και την προστασία του κλίματος.

Έχει, επίσης, προωθήσει αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 108 δισεκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να εξοπλίσει τη Γερμανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

«Αυτός ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και πάλι επενδύσεις-ρεκόρ, αλλά είναι σημαντικό και τα χρήματα να ρέουν γρήγορα», δήλωσε προς την Μπούντεσταγκ ο Σοσιαλδημοκράτης Κλίνγκμπαϊλ, που είναι επίσης και αντικαγκελάριος.

«Και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να επιταχύνουμε τις εγκρίσεις και να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις-ρεκόρ, αυτά τα δισεκατομμύρια, θα ενισχύσουν τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο πρόκειται να υπογραφούν από τους νομοθέτες της Μπούντεσρατ —της άνω βουλής, όπου εκπροσωπούνται τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας— στις 19 Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση προβλέπει ότι ο καθαρός νέος δανεισμός στον βασικό προϋπολογισμό θα μειωθεί ελαφρώς το 2027, ενώ θα αυξηθεί εκ νέου σε 127 δισ. ευρώ το 2029. Φέτος κυμάνθηκε περίπου σε 82 δισ. ευρώ.