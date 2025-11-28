Σουηδία: Ασκηση προσομοίωσης πολέμου με μετάφραση στα... ρωσικά

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, σε δελτίο τύπου που μετέφρασε και στα ρωσικά, ότι διεξήγαγε γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου, με τη συμμετοχή του βασιλιά της Σουηδίας, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών.

Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 που στρατιωτικές ασκήσεις τέτοιου εύρους οργανώθηκαν με όλους αυτούς τους φορείς, επισήμανε η κυβέρνηση.

«Αυτά τα γυμνάσια πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις, ιδίως δεδομένης της τωρινής κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια. Βήμα βήμα και άσκηση άσκηση, ενισχύουμε τη συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Τα γυμνάσια, που βασίστηκαν σε σενάριο το οποίο προέβλεπε κήρυξη πολέμου ή κίνδυνο πολέμου, είχαν στόχο να «συζητηθούν μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια» της Σουηδίας σε μια τέτοια κατάσταση.

«Τα γυμνάσια αφορούν τη διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων, σε εθνικό όπως και σε διεθνές επίπεδο, που θα μπορούσαν να εγείρουν προκλήσεις ή εντάσεις για τη Σουηδία, για τους Σουηδούς πολίτες ή για τα σουηδικά συμφέροντα», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Έπειτα από αυτή την παράγραφο, ακολουθούσε ρωσική μετάφραση της ανακοίνωσης.

Η Ρωσία συνιστά τη βασική απειλή για τη Σουηδία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών και άμυνας της χώρας. Η Στοκχόλμη επιτάχυνε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την απόφασή της να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, το 2024. Προβλέπει ότι θα διοχετεύσει στον τομέα της άμυνας ποσό 300 δισ. κορονών (27 δισ. ευρώ) σε βάθος 10 ετών.

