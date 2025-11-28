Η Χεζμπολάχ «θα απαντήσει» στη δολοφονία του στρατιωτικού αρχηγού της

Η Χεζμπολάχ «έχει το δικαίωμα να απαντήσει» την κατάλληλη στιγμή στη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού αρχηγού της, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανέζικου κινήματος Ναΐμ Κασέμ.

Η δολοφονία του Χαϊτχάμ Αλί Ταμπαταμπάι την Κυριακή, σε ισραηλινό πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής οργάνωσης, «συνιστά κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός εχθρός και αυτοί που είναι μαζί του ας το καταλάβουν όπως θέλουν. Είναι δικαίωμά μας να απαντήσουμε, και θα αποφασίσουμε πότε» θα το πράξουμε, πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι τηρεί εδώ και έναν χρόνο την εκεχειρία που έβαλε τέλος στον τελευταίο πόλεμο ανάμεσα στην οργάνωση και το Ισραήλ.

Ο στρατιωτικός ηγέτης σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν «σε συνάντηση» με τέσσερις βοηθούς του για να «προετοιμάσει μια μελλοντική δράση», δήλωσε ο σεΐχης Κάσεμ.

Ο Χαϊτχάμ Αλί Ταμπαταμπάι είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται μετά τις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν τελείωσε ο πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά ηγετικά στελέχη της σιιτικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ο Χασάν Νασράλα, ο ισχυρός ηγέτης της.

Η δολοφονία του διαπράχθηκε σε μια χρονική περίοδο που το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο έδαφος του Λιβάνου παρά την εκεχειρία, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται, κάτι που το σιιτικό κίνημα διαψεύδει.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ζήτησαν «εκδίκηση» για τη δολοφονία του Χαϊτχάμ Αλί Ταμπαταμπάι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ