#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Εξασφαλισμένες οι προμήθειες ρωσικού αργού

Ο Πούτιν υποδέχτηκε σήμερα τον Όρμπαν στη Μόσχα, σε μια σπάνια επίσκεψη ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Εξασφαλισμένες οι προμήθειες ρωσικού αργού

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 20:45

H Ρωσία θα παραδώσει τις συμφωνημένες προμήθειες αργού και φυσικού αερίου στην Ουγγαρία σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έπειτα από συνάντηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Πούτιν υποδέχτηκε σήμερα τον Όρμπαν στη Μόσχα, σε μια σπάνια επίσκεψη ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι θα χαιρόταν πολύ να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ορμπαν: Θα συνεχίσει η Ουγγαρία να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Συνάντηση Πούτιν-Όρμπαν σήμερα στη Μόσχα

Σουηδία: Ασκηση προσομοίωσης πολέμου με μετάφραση στα... ρωσικά

Ορμπαν: Η Ουγγαρία μπορεί να λάβει στήριξη έως $20 δισ. από τις ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο