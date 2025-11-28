Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 21:32

Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, στο Τορίνο, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά εξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι -παράλληλα-  για ποιον λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα. 

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

