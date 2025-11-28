#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
NYT: Ο Τραμπ και ο Μαδούρο συζήτησαν πιθανή συνάντηση

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Βενεζουέλας είχε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους New York Times.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 21:58

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βενεζουελάνο ηγέτη Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν μια πιθανή συνάντηση, ανέφερε το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρόσφατα χαρακτήρισε την ηγεσία της Βενεζουέλας ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή έπειτα από εβδομάδες επιθέσεων κατά φερόμενων πλοίων διακίνησης ναρκωτικών στη θάλασσα και με απειλές για πραγματοποίηση επιθέσεων σε βενεζουελάνικο έδαφος.

