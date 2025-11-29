Μίνι-χάος στις πτήσεις λόγω Airbus, η εικόνα σε Aegean, Sky Express

Η Airbus έχει προειδοποιήσει ότι ένας “σημαντικός” αριθμός αεροσκαφών της δημοφιλέστερης σειράς A320 απαιτεί άμεση ενημέρωση λογισμικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, σε μια ενέργεια που αναμένεται να οδηγήσει σε διαταραχές πτήσεων σε όλον τον κόσμο.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη, δηλαδή περίπου τα μισά του παγκόσμιου εν ενεργεία στόλου, ενδέχεται να επηρεάζονται, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του ζητήματος. Παρότι τα περισσότερα από τα αεροσκάφη μπορούν να υποβληθούν σε μια απλή ενημέρωση λογισμικού πριν από την επόμενη πτήση τους, περίπου 900 από τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη θα απαιτούσαν εργασία η οποία θα διαρκούσε περισσότερο και θα απαιτούσε καθηλωμό στο έδαφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Airbus δήλωσε την Παρασκευή ότι η ανάλυση πρόσφατου περιστατικού αποκάλυψε πως “η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης”. Ο ευρωπαίος κατασκευαστής αεροσκαφών αναγνώρισε ότι η ενέργεια αυτή θα “οδηγήσει σε λειτουργικές διαταραχές για επιβάτες και πελάτες”.

Η κλίμακα της επιχείρησης ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στα ταξίδια για εκατομμύρια επιβάτες που έχουν προγραμματίσει πτήσεις με αεροσκάφη A320, το δημοφιλέστερο αεροσκάφος μικρών αποστάσεων παγκοσμίως, το οποίο χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως οι EasyJet, Lufthansa, Wizz Air, American Airlines και United Airlines. Η εξέλιξη αυτή έρχεται πριν από ένα από τα πιο πολυσύχναστα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα στις ΗΠΑ, μετά την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη.

Η American Airlines ανέφερε ότι περίπου 340 από τα 480 αεροσκάφη A320 του στόλου της χρειάζονται την αντικατάσταση του λογισμικού. Η αμερικανική εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει “η συντριπτική πλειονότητα” των ενημερώσεων να ολοκληρωθεί “σήμερα και αύριο”, προσθέτοντας ότι για πολλά αεροσκάφη η ενημέρωση λογισμικού θα διαρκέσει “περίπου δύο ώρες”.

“Αν και αναμένουμε ορισμένες καθυστερήσεις καθώς ολοκληρώνουμε αυτές τις ενημερώσεις, είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στον περιορισμό των ακυρώσεων — ειδικά καθώς οι επιβάτες επιστρέφουν από τα ταξίδια των διακοπών”, πρόσθεσε η American.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air επιβεβαίωσε ότι ορισμένα από τα αεροσκάφη της περιλαμβάνονται σε εκείνα που απαιτούν ενημέρωση λογισμικού και προειδοποίησε ότι “κάποιες πτήσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να επηρεαστούν”.

Η EasyJet, της οποίας ο στόλος αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη Airbus, δήλωσε ότι αναμένει η διαδικασία να οδηγήσει σε “κάποια διαταραχή” και ότι θα κάνει “κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις” για τους πελάτες της.

Η εταιρεία πρόσθεσε αργότερα: “Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε το πτητικό μας πρόγραμμα κανονικά το Σάββατο και ζητούμε από τους επιβάτες που ταξιδεύουν να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις πτήσεις τους μέσω του flight tracker”.

Η Lufthansa προειδοποίησε επίσης για “μικρό αριθμό ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο”. Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών ανέφερε ότι έχει ήδη προγραμματίσει την απαραίτητη συντήρηση ώστε να διασφαλίσει “πλήρη συμμόρφωση με τα εντοπισμένα μέτρα μετριασμού”.

Η Delta Air Lines δήλωσε ότι λιγότερα από 50 από τα αεροσκάφη της θα επηρεάζονταν από το ζήτημα και ότι η εργασία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το πρωί του Σαββάτου.

Η απόφαση της Airbus ακολουθεί περιστατικό της 30ής Οκτωβρίου, το οποίο αφορούσε αεροσκάφος της JetBlue που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Το αεροσκάφος υπέστη πρόβλημα στους υπολογιστές που είχε ως αποτέλεσμα αιφνίδια απώλεια ύψους και ανάγκασε το πλήρωμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα.

Η Airbus ανέφερε στη δήλωσή της ότι είχε ζητήσει την έκδοση μιας λεγόμενης “Alert Operators Transmission” για την εφαρμογή των διορθώσεων. Σε εντολή έκτακτης αξιοπλοΐας που εξέδωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), αναφέρεται ότι τα μέτρα “ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες διαταραχές στα πτητικά προγράμματα και συνεπώς ταλαιπωρία για τους επιβάτες”.

Η εικόνα σε Αegean και Sky Express

Το Euro2day.gr επικοινώνησε με την Aegean η οποία δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση του λογισμικού σε όλα τα αεροσκάφη της που απαιτούνταν ενημέρωση και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ούτε υπάρχει κάποια διαταραχή στο πτητικό της έργο.

Στη συνέχεια, η αεροπορική ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η SKY express με ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.