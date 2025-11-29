Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου

Δύο δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί κυρώσεις διότι μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο έπιασαν φωτιά την Παρασκευή στα ανοιχτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία.

Τα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο για να αποφύγει τις κυρώσεις.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στην Kyiv Post σήμερα Σαββάτου ότι έπληξε τα δύο σκάφη με ναυτικά drones Sea Baby.

«Τα ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sea Baby της SBU έπληξαν τα δύο πετρελαιοφόρα Kairos και Virat, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, στη Μαύρη Θάλασσα, και ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο. Ήταν κοινή επιχείρηση της 13ης Κεντρικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU με το Ουκρανικό Ναυτικό», ανέφερε η SBU.

Η Υπηρεσία δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι τα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν καθ' οδόν προς το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας για να φορτώσουν καύσιμα.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας ανέφερε αρχικά τα περιστατικά το βράδυ της Παρασκευής. Σε ενημέρωση στο X, ανέφερε ότι καταγράφηκαν «εκρήξεις» και στα δύο σκάφη, οι οποίες οδήγησαν σε πυρκαγιά επί του σκάφους.

Πρόσθεσε ότι τα πλοία δεν μετέφεραν πετρέλαιο τη στιγμή του συμβάντος.

«Μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στα εμπορικά πλοία KAIROS και VIRAT, άδεια πετρελαιοφόρα στα ανοιχτά νερά της Μαύρης Θάλασσας, διεξάγονται επιχειρήσεις σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς μας», αναφέρει η ενημέρωση.

Το υπουργείο αργότερα δήλωσε ότι το Kairos ταξίδευε από την Αίγυπτο στη Ρωσία τη στιγμή του συμβάντος.

BİLGİLENDİRME‼️



Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana gelen KAIROS isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz ile @kiyiemniyet’e bağlı ekiplerimiz müdahale etmeye devam etmektedir.… pic.twitter.com/gx7iG5Rc5F — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) November 28, 2025

Το υπουργείο κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, στο οποίο φαίνονται πλοία να ψεκάζουν νερό στο Kairos για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και τα 25 μέλη του πληρώματος εκκένωσαν με ασφάλεια το σκάφος και η φωτιά σβήστηκε μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Ωστόσο, το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι μια άλλη έκρηξη έπληξε το Virat το Σάββατο το πρωί, προκαλώντας ζημιές στη δεξιά πλευρά του σκάφους.

«Μια επίθεση πραγματοποιήθηκε ξανά στο πλοίο Virat τις πρωινές ώρες. Ζημιές έχουν προκληθεί στη δεξιά πλευρά. Δεν υπάρχει πυρκαγιά στο πλοίο και η κατάσταση της υγείας του πληρώματος είναι καλή», αναφέρει η ενημέρωση του Σαββάτου το πρωί.

Οι αρχικές αναφορές υποδήλωναν ότι τα σκάφη χτυπήθηκαν από θαλάσσιες νάρκες ή από μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας (USV), επίσης γνωστά ως ναυτικά drones.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή βάση δεδομένων Vessel Finder, και τα δύο δεξαμενόπλοια φέρουν σημαία Γκάμπιας.

Το Kairos έχει υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ και το Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων (OFSI) του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το Virat έχει επίσης δεχτεί κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.