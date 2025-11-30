ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι

Εχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις από τους 14 ανθρώπους που δέχτηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες Σάββατο στο Στόκτον της Καλιφόρνιας, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχτηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ