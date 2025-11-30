#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το προάστιο Βίσχοροντ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ενας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 10:02

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το προάστιο Βίσχοροντ, βόρεια του Κιέβου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν ενοίκους πολυκατοικίας, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Έξι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μολδαβία: Καταγγέλλει παραβίαση εναέριου χώρου από drones

Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου

Ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες

Τάνκερ που ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο δέχθηκε επίθεση από drone ανοικτά της Τουρκίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο