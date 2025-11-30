#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στη Βηρυτό μετά την Κωνσταντινούπολη ο Πάπας Λέων

Ο ποντίφικας κομίζει μήνυμα ειρήνης στον Λίβανο, στόχο ισραηλινών επιδρομών, μετά και την ιστορική επίσκεψή του σε Νίκαια Βιθυνίας και Φανάρι. Χαιρετίζουν Χεζμπολάχ, Δρούζοι και άλλες θρησκευτικές κοινότητες της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 10:30

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' ταξιδεύει σήμερα στο Λίβανο, όπου αναμένεται να απευθύνει έκκληση για ειρήνη σε μια χώρα που αποτελεί συνεχή στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο δεύτερο και τελευταίο σταθμό του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας θα φθάσει από την Τουρκία, όπου πραγματοποίησε τετραήμερη επίσκεψη και προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας κινδυνεύει εξαιτίας του ασυνήθιστα υψηλού αριθμού αιματηρών συγκρούσεων και καταδίκασε τη βία που ασκείται στο όνομα της θρησκείας.

Ο Λέων αναμένεται να προσγειωθεί στις 3:45 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαρίρι της Βηρυτού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και θα εκφωνήσει ομιλία προς την ηγεσία της χώρας, τη δεύτερη του Πάπα προς ξένη κυβέρνηση.

Ο Λίβανος, ο πληθυσμός του οποίου έχει τη μεγαλύτερη αναλογία χριστιανών στη Μέση Ανατολή, συγκλονίζεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ άνοιξε πόλεμο με τη λιβανική μαχητική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο οποίος κορυφώθηκε με καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Ηγέτες στο Λίβανο, ο οποίος φιλοξενεί ένα εκατομμύριο Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες και πασχίζει επίσης να ανακάμψει από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι τους επόμενους μήνες το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τα πλήγματά του.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε προχθές, Παρασκευή, ότι ελπίζει πως η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος θα βοηθήσει να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι διάφορες κοινότητες του Λιβάνου καλωσόρισαν επίσης το παπικό ταξίδι. Ο κορυφαίος Δρούζος ιερωμένος σεΐχης Σαμί Αμπί αλ-Μουνά είπε πως ο Λίβανος «χρειάζεται την αναλαμπή ελπίδας που αντιπροσωπεύει η επίσκεψή του».

