Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζητεί επίσημα χάρη από τον πρόεδρο

Ο Νετανιάχου, κατηγορούμενος σε μακράς διάρκειας δίκη για υπόθεση διαφθοράς, αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος. Τι απαντά το γραφείο Χέρτσογκ.

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 13:46

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά. Αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

