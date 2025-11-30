#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από τη φωτιά σε συγκρότημα με ουρανοξύστες

Επικαιροποιημένος θλιβερός απολογισμός που ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Η πιο φονική πυρκαγιά σε κτίριο από το 1980 παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 23:02

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, πιθανώς στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτιρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά σε κτίριο από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του βελγικού Πανεπιστημίου Λουβέν.

