Βουλιάζει ξανά η κινεζική βιομηχανία

Η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα, καθώς η χαμηλή εγχώρια ζήτηση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης μεταποίησης (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στις 49,9 μονάδες τον Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 50,5. Μια τιμή πάνω από το επίπεδο αναφοράς των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση, ενώ κάτω από αυτό δείχνει συρρίκνωση.

Η ιδιωτική έρευνα, η οποία συνήθως παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα από τις επίσημες δημοσκοπήσεις, καθώς επικεντρώνεται σε εξαγωγικές βιομηχανίες, κατέγραψε επιβράδυνση από τις 51,2 μονάδες του Σεπτεμβρίου και τις 50,6 του Οκτωβρίου.