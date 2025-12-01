#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βουλιάζει ξανά η κινεζική βιομηχανία

Η κινεζική μεταποίηση υποχώρησε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, με τον ιδιωτικό PMI της S&P Global να πέφτει στο 49,9 εν μέσω ασθενούς εγχώριας ζήτησης, σηματοδοτώντας επιστροφή σε συρρίκνωση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Βουλιάζει ξανά η κινεζική βιομηχανία

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 08:33

Η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα, καθώς η χαμηλή εγχώρια ζήτηση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης μεταποίησης (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στις 49,9 μονάδες τον Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 50,5. Μια τιμή πάνω από το επίπεδο αναφοράς των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση, ενώ κάτω από αυτό δείχνει συρρίκνωση.

Η ιδιωτική έρευνα, η οποία συνήθως παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα από τις επίσημες δημοσκοπήσεις, καθώς επικεντρώνεται σε εξαγωγικές βιομηχανίες, κατέγραψε επιβράδυνση από τις 51,2 μονάδες του Σεπτεμβρίου και τις 50,6 του Οκτωβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Wolf: Η παγκόσμια οικονομία διαλύεται

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

Ο ΟΛΠ στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Η ΕΕ σφίγγει τον κλοιό στις κινεζικές επενδύσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο