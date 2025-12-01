Ξανά σε συρρίκνωση η μεταποίηση ευρωζώνης

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επέστρεψε σε φάση συρρίκνωσης τον Νοέμβριο, λόγω της εξασθένισης της ζήτησης, η οποία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε περικοπές θέσεων εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό των επτά τελευταίων μηνών, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα.

Ο δείκτης PMI, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 49,6 τον Νοέμβριο από 50,0 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και ελαφρώς κάτω από την προκαταρκτική εκτίμηση του 49,7.

Τιμές άνω του 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο υποδηλώνουν συρρίκνωση. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν μετά τη στασιμότητα του Οκτωβρίου.

Οι εξαγωγικές παραγγελίες μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στις διεθνείς αγορές.

Σε απάντηση στην εξασθένιση της ζήτησης, οι κατασκευαστές προχώρησαν σε περικοπές θέσεων εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο, ενώ τα αποθέματα τελικών προϊόντων εξαντλήθηκαν με το μεγαλύτερο περιθώριο από τον Ιούλιο του 2021.