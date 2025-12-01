#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πιο επιθετική στάση στην υβριδική τακτική της Ρωσίας ετοιμάζει το ΝΑΤΟ

Η Συμμαχία εξετάζει πιο επιθετική και προληπτική αντίδραση απέναντι στις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, τα σαμποτάζ και τις προκλήσεις, καθώς η Μόσχα εντείνει τον υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη.

Πιο επιθετική στάση στην υβριδική τακτική της Ρωσίας ετοιμάζει το ΝΑΤΟ

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 11:49

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει μια «πιο επιθετική» στάση στην αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, των σαμποτάζ και των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τη Ρωσία, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματικό της Συμμαχίας.

Ο ναύαρχος Giuseppe Cavo Dragone δήλωσε στους Financial Times ότι η δυτική στρατιωτική συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή της στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα.

«Μελετάμε τα πάντα... Στον κυβερνοχώρο, είμαστε κάπως αντιδραστικοί. Σκεφτόμαστε να γίνουμε πιο επιθετικοί ή να προλαμβάνουμε αντί να αντιδρούμε», δήλωσε ο Dragone, ο οποίος είναι πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη έχει πληγεί από πολυάριθμα περιστατικά υβριδικού πολέμου -μερικά από τα οποία αποδίδονται στη Ρωσία και άλλα είναι ασαφή-, από την κοπή καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα έως κυβερνοεπιθέσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

