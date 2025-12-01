Για δεύτερο μήνα στην κορυφή της Ευρώπης οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχασαν έδαφος στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, υποχωρώντας από το ρεκόρ μεριδίου αγοράς που κατέλαβαν ένα μήνα νωρίτερα στην ήπειρο.

Στις κατηγορίες υβριδικών οχημάτων, όπου κατασκευαστές όπως η BYD και η MG της SAIC Motor βρίσκονται σε ύφεση, το συνολικό μερίδιο μειώθηκε κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 12,6% από την κορύφωση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Dataforce που επικαλείται το Bloomberg. Οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, βασική κατηγορία για τις κινεζικές μάρκες, μειώθηκαν στο 11,8% από 12,6% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και τη Βρετανία.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες πωλήσεις στη Βρετανία, δήλωσε ο Benjamin Kibies, αναλυτής της Dataforce. Στην υπόλοιπη αγορά, το μερίδιο της Κίνας συνέχισε να αυξάνεται, είπε. Παρά την υποχώρηση, οι κινεζικές μάρκες σημείωσαν τον δεύτερο καλύτερο μήνα που έχουν καταγραφεί, με βάση το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων, των υβριδικών οχημάτων και του συνολικού μεριδίου αγοράς στην περιοχή.

Οι Chery Automobile και Zhejiang Leapmotor κατέγραψαν εκθετική ανάπτυξη φέτος, προσφέροντας προσιτά μοντέλα και μια γκάμα που ταιριάζει στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η Chery έχει επικεντρωθεί σε αγορές που είναι ευαίσθητες στο κόστος, με τις μάρκες Omoda και Jaecoo, στοχεύοντας σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Η Leapmotor ενισχύει την κοινοπραξία της με τη Stellantis, ιδιοκτήτρια των Fiat και Peugeot, με το μοντέλο hatchback T03 με μπαταρία. Ανταγωνίζεται με την BYD σε αγορές όπως η γερμανική για την κυριαρχία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το T03 της Leapmotor έχει «σημαντικό δυναμικό», με τιμή λίγο κάτω από 19.000 ευρώ (22.036 δολάρια), σύμφωνα με τον Daniele Ministeri, σύμβουλο της Jato Dynamics. Η κατασκευάστρια «προσφέρει πολλές ευκαιρίες στη Stellantis όσον αφορά την ενίσχυση της τεχνογνωσίας της στα οχήματα νέας ενέργειας», είπε.

Ο Σεπτέμβριος υπήρξε μήνας-ορόσημο για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, οι οποίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά νοτιοκορεατικές μάρκες όπως η Kia. Έχουν αυξήσει σταθερά την παρουσία τους στην αγορά φέτος, αποχωρώντας σε πολλές περιπτώσεις από τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα.

Η BYD, ειδικότερα, έχει αναπτύξει γρήγορα το δίκτυο πωλήσεών της, με επίκεντρο τη Βρετανία. Η στρατηγική της απέδωσε καρπούς τον Σεπτέμβριο, μήνα με εποχιακή δυναμική για τις πωλήσεις στην εν λόγω αγορά.