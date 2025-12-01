H Νvidia απέκτησε μερίδιο $2 δισ. στη Synopsys

Η Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει αγοράσει μετοχές της Synopsys αξίας 2 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη λύσεων υπολογιστικής και μηχανικής τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας, η Nvidia ανέφερε ότι θα βοηθήσει τη Synopsys να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών της, να προωθήσει τη μηχανική τεχνητή νοημοσύνη και να επεκτείνει την πρόσβαση στο cloud.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Nvidia δήλωσε ότι αγόρασε τις μετοχές της εταιρείας εξέλιξης λογισμικού για τον σχεδιασμό τσιπ στην τιμή των 414,79 δολαρίων ανά μετοχή.

«Η συνεργασία μας με τη Synopsys αξιοποιεί τη δύναμη της επιταχυνόμενης υπολογιστικής ισχύος και της τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia για να επαναπροσδιορίσουμε τον σχεδιασμό» δήλωσε ο CEO της Nvidia, Tζένσεν Χουάνγκ, λέγοντας ότι αυτό θα βοηθήσει μηχανικούς να εφεύρουν τα εξαιρετικά προϊόντα που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας»

Η μετοχή της Synopsys σημείωσε άνοδο περίπου 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περίπου 1%