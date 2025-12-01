Ρωσία: Το ΝΑΤΟ επιδιώκει κλιμάκωση για να μη λυθεί το Ουκρανικό

Οι δηλώσεις ανώτατου στρατιωτικού αξιωματικού του ΝΑΤΟ, ότι η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία ίσως εξετάζει το ενδεχόμενο «προληπτικού πλήγματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και συνιστούν προσπάθεια που οδηγεί στην κλιμάκωση, σημειώνει η Μόσχα.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει την απάντησή του στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται από την Ρωσία και είπε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οι εν λόγω δηλώσεις εκλαμβάνονται από τη Μόσχα ως «άκρως ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες προκειμένου να ξεπεραστεί η ουκρανική κρίση», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, και για τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ