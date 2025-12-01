#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρωσία: Το ΝΑΤΟ επιδιώκει κλιμάκωση για να μη λυθεί το Ουκρανικό

Ανεύθυνες οι δηλώσεις από πλευράς της Συμμαχίας για πιθανό προληπτικό πλήγμα ως αμυντική ενέργεια έναντι της Μόσχας, σημειώνει η Ζαχάροβα. «Ας λάβουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες για τους ίδιους».

Ρωσία: Το ΝΑΤΟ επιδιώκει κλιμάκωση για να μη λυθεί το Ουκρανικό

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 16:10

Οι δηλώσεις ανώτατου στρατιωτικού αξιωματικού του ΝΑΤΟ, ότι η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία ίσως εξετάζει το ενδεχόμενο «προληπτικού πλήγματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και συνιστούν προσπάθεια που οδηγεί στην κλιμάκωση, σημειώνει η Μόσχα. 

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει την απάντησή του στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται από την Ρωσία και είπε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οι εν λόγω δηλώσεις εκλαμβάνονται από τη Μόσχα ως «άκρως ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες προκειμένου να ξεπεραστεί η ουκρανική κρίση», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, και για τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: Σκληρή απάντηση αν το Τόκιο αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν

Ουσακόφ: Προσπάθεια παρεμπόδισης των συνομιλιών η διαρροή της επικοινωνίας με Γουίτκοφ

Πιο επιθετική στάση στην υβριδική τακτική της Ρωσίας ετοιμάζει το ΝΑΤΟ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Ελλάδας για τα ουκρανικά drones, αντίδραση Αθήνας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο