Ζελένσκι: Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής

Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 16:56

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

 

