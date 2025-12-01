Η Ουάσιγκτον ακυρώνει τους δασμούς σε βρετανικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα εξαιρέσει βρετανικής προέλευσης φαρμακευτικά σκευάσματα, φαρμακευτικές ουσίες και ιατρική τεχνολογία από τους τρέχοντες και μελλοντικούς δασμούς που επιβάλλονται βάσει δύο νόμων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας καταρχήν συμφωνίας στην οποία κατέληξαν Ουάσιγκτον και Λονδίνο.

Με βάση τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, η Βρετανία θα αυξήσει την καθαρή τιμή που καταβάλλει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας για νέα φάρμακα κατά 25% και θα συνεχίσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στοχεύει να διασφαλίσει ότι «οι Αμερικανοί ασθενείς δεν θα πληρώνουν υπερβολικές τιμές για τα φάρμακά τους προκειμένου να επιδοτούν την υγειονομική περίθαλψη σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Τζέιμισον Γκριρ.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι η φαρμακευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ενθαρρύνει τις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν στη Βρετανία.

«Αυτή η ζωτικής σημασίας συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνουν τα φάρμακα αιχμής που χρειάζονται συντομότερα και ότι οι κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές», δήλωσε.

«Θα επιτρέψει επίσης και θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε η Κένταλ.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αυξήσει επίσης τις δαπάνες για καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες κατά περίπου 25%, βάσει της συμφωνίας.

