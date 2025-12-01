ΗΠΑ: Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών η μεταποιητική δραστηριότητα τον Νοέμβριο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management (ISM) υποχώρησε κατά 0,5 μονάδα, στις 48,2 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η μέτρηση βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που υποδηλώνει συρρίκνωση της δραστηριότητας για εννέα συνεχόμενους μήνες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η έρευνα δείχνει ότι η βιομηχανική βάση της χώρας εξακολουθεί να παραμένει καθηλωμένη λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την εμπορική πολιτική και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Ο δείκτης του ISM για τις τιμές των υλικών που καταβάλλονται από τους παραγωγούς ενισχύθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες και βρίσκεται περίπου 8 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.