Ζελένσκι: Κυριαρχία και εγγυήσεις ασφαλείας οι προτεραιότητές μας

Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας και η διασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε από το Παρίσι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέπτεται τη γαλλική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ανταμειφθεί για τον πόλεμο που ξεκίνησε.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μακρόν, ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, στη Ρωσία.

Η Μόσχα ενισχύει τις επιθέσεις της με πυραύλους και drones, επισήμανε ο Ζελένσκι, αναγνωρίζοντας ότι το πιο δύσκολο ζήτημα στις συνομιλίες είναι το εδαφικό.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι οι συνομιλίες του στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη α πρέπει να είναι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Εν τω μεταξύ, Μακρόν και Ζελένσκι είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, οι οποίοι διεξάγουν συνομιλίες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες (Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ολλανδίας), καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.