Επισκέψεις χωρίς βίζα συμφωνούν Μόσχα-Ριάντ

Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για την εφαρμογή καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης (βίζα) για τουρίστες και επιχειρηματίες από τις δύο χώρες για διάστημα έως και 90 ημερών, ανακοίνωσαν η ρωσική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο περιθώριο του Επενδυτικού και Επιχειρηματικού Φόρουμ Σαουδικής Αραβίας-Ρωσίας που πραγματοποιείται στο Ριάντ.

«Όσο για το καθεστώς χωρίς βίζα, τώρα που η συμφωνία έχει υπογραφεί, θα ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες για την ανταλλαγή διακοινώσεων και την έναρξη ισχύος του εγγράφου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα καταστήσει δυνατή την επίσκεψη στις χώρες μας χωρίς βίζα στις αρχές του επόμενου έτους», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νόβακ προσέθεσε ότι η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία θα εργασθούν επίσης για την αύξηση του αριθμού των αεροπορικών εταιρειών που πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

