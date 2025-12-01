Η Micron Strategy λανσάρει αποθεματικό σε δολάρια

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η μετοχή της Micron Strategy μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι λανσάρει ένα αποθεματικό σε δολάρια για τη χρηματοδότηση των μερισμάτων της εταιρείας και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να καταγράψει ζημία 5,5 δισ. δολαρίων εάν η τιμή του κρυπτονομίσματος δεν ανακάμψει μέσα στη χρονιά.

Ο “ευαγγελιστής” του bitcoin Μάικλ Σέιλορ έχει μεταμορφώσει τη Strategy από μια μικρή εταιρεία λογισμικού στον μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο του κρυπτονομίσματος παγκοσμίως, αγοράζοντας bitcoin σχεδόν κάθε εβδομάδα και ενθαρρύνοντας πλήθος εταιρειών σε όλο τον κόσμο να κάνουν το ίδιο.

Η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει τις αγορές bitcoin με έναν συνδυασμό χρέους και μετοχικών προϊόντων, πολλά από τα οποία υπόσχονταν να πληρώνουν μερίσματα στους επενδυτές.

Αλλά καθώς η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο έχει πέσει από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου στα 86.000 μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, η στρατηγική του Σέιλορ έχει βρεθεί υπό έντονη πίεση.

Η Strategy ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δημιούργησε ένα “αποθεματικό σε δολάρια” ύψους 1,44 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση των μερισμάτων της.

Το αποθεματικό χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω πωλήσεων μετοχών. Η εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία δήλωσε ότι στόχος της είναι να διατηρήσει ένα αποθεματικό που θα καλύπτει “τουλάχιστον 12 μήνες μερισμάτων”, με προοπτική να αυξηθεί ώστε να καλύπτει “24 μήνες ή περισσότερους” πληρωμών.

Η μετοχή της Strategy υποχώρησε πάνω από 11% τη Δευτέρα, αυξάνοντας τις φετινές απώλειες στο 46%, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η εταιρεία αγοράζει bitcoin εκδίδοντας μετοχές, μετατρέψιμο χρέος και νέα μετοχικά εργαλεία.

Η κίνηση υπογραμμίζει πως η Strategy προετοιμάζεται για περαιτέρω πτώση της τιμής της μετοχής της. Η εταιρεία θα χρειαστεί ρευστότητα για να αποπληρώσει τους κατόχους μετατρέψιμου χρέους ύψους 8,2 δισ. δολαρίων εάν η τιμή της μετοχής της δεν ανακάμψει.