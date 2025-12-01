#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολλανδία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή drones

«Αυτή η συνεργασία όχι μόνο αυξάνει την παραγωγική μας ικανότητα, αλλά επίσης ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια, ανθεκτικότητα και καινοτομία», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας.

Ολλανδία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή drones

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 18:57

Η Ολλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για κοινή παραγωγή drones, αναφέρει η ολλανδική κυβέρνηση σε ανακοίνωση της.

«Αυτή η συνεργασία όχι μόνο αυξάνει την παραγωγική μας ικανότητα, αλλά επίσης ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια, ανθεκτικότητα και καινοτομία», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καζακστάν κατά Ουκρανίας για τα πλήγματα στον τερματικό σταθμό της Κασπίας

Μολδαβία: Καταγγέλλει παραβίαση εναέριου χώρου από drones

Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο