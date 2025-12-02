Κρίσιμο τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ σήμερα

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μια σημαντική ουκρανική πόλη έπεσε στα χέρια της Ρωσίας την παραμονή των συνομιλιών για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο που θα τερμάτιζε τον πόλεμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε αργά τη Δευτέρα από το Κρεμλίνο. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τον ισχυρισμό, ο οποίος θα αντιπροσώπευε τη σημαντικότερη πρόοδο της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης σε σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Πούτιν σήμερα Τρίτη σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Εν μέσω φόβων στην Ευρώπη ότι το σχέδιο κινδυνεύει να ανταμείψει τη ρωσική επιθετικότητα, αναγκάζοντας το Κίεβο να προχωρήσει σε συμφωνία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η τελευταία έκδοση «φαίνεται καλύτερη» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πούτιν έδειξε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι οι προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν «τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», προσθέτοντας όμως ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική διατύπωση. Ωστόσο, δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι έτοιμος να υποχωρήσει από τις ρωσικές απαιτήσεις.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος θα συναντήσει τον Πούτιν στη Ρωσία για έκτη φορά φέτος, προώθησε το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα και καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση αξιωματούχων στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς περιλάμβαναν απαιτήσεις του Κρεμλίνου για παραχωρήσεις που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Μια τηλεφωνική συνομιλία στις 14 Οκτωβρίου μεταξύ του Γουίτκοφ και του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, έδειξε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος πρότεινε να συνεργαστούν σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με πρότυπο τη συμφωνία ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με μια ηχογράφηση της συνομιλίας που εξέτασε και αποτύπωσε το Bloomberg. Ο Ουσάκοφ και ο Ντμίτριεφ συζήτησαν επίσης τα σχέδια σε μια τηλεφωνική συνομιλία στις 29 Οκτωβρίου.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, ενός αμυντικού κέντρου που βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων μαχών για περισσότερο από ένα χρόνο, θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για τη Ρωσία να απειλήσει τις μεγαλύτερες πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Θα προσφέρει στη Μόσχα μια συμβολική νίκη, καθώς ο Πούτιν συνεχίζει να επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.